Saarlase juhitud SRC Group tunnistati aasta eksportööriks

Tegu on ettevõttega, mis on üle 20 aasta laevu remontinud ja ümber ehitanud ning on selle ajaga ellu viinud üle 4000 projekti. “Oleme teostanud projekte peaaegu kõikidel kontinentidel, välja arvatud Antarktika, samuti keset ookeani asuvatel naftaplatvormidel,” rääkis Lilp ERR-ile. “Mida keerukam ja lühema tähtajaga projekt, seda paremini tulevad välja meie konkurentsieelised,” märkis ta.

SRC Groupi tütarettevõtted asuvad Hollandis, Norras, Itaalias ja Poolas, käimas on laienemine Rotterdami. Firma peamised välisturud on Lääne-Euroopa ja USA. Ameerika turul on ettevõte läbinud eriti võimsa kasvu. Firma käive on igal aastal kasvanud üle 80 protsendi, tänavu isegi 95 protsenti.