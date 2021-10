Pakendiettevõte on hädas Saaremaal konteinerite lagastajatega

Saaremaa pakendikonteineritest on autojuhid leidnud nt paberikonteinerist kive, segapakendikonteineritest kõike muud: alates riietest lõpetades vanaõli vmt.

Eesti Pakendiringluse juhatuse esimees Alder Harkmann teatas, et ettevõte on Saaremaa avalike pakendikonteineritega väga hädas.

"Saaremaalt jäätmete vedamine mandrile ümberöötluseks on juba vahemaa tõttu ressursimahukam kui muudest piirkondadest, nüüd tuleb aga järjest rohkem ette tühisõite ja ka lausa selliseid, mis vedaja autot rikuvad."

Pakendiringlus uuris hiljuti põhjalikult Saaremaalt tulevat pakendisisu ja Harkmanni sõnul võib üsna kindlalt väita, et see on võrreldes paljude teiste Eesti piirkondadega väga kehv.