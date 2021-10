Üha sagedamini räägitakse kliimamuutustest, keskkonnasõbralikkusest, jätkusuutlikest lahendustest ja taastuvenergiast. Keegi meist ei soovi tasuda kasvavaid summasid igapäevateenuste eest, nagu see juba septembrikuistel elektriarvetel kajastus.

Sisuliselt kõik kohad Eestis peale Tartu ja Tallinna on hääbuva rahvastiku ja püsitegevuse ning vananeva elanikkonnaga piirkonnad. Ainult ettevõtlus, piirkondlike tugevuste võimendamine ja kohaliku ressursi väärindamine võiks nende konkurentsivõimet ja lisandväärtust tõsta.

Saare maakonna tugevused ja võimalused on meri sinimajanduse ja vesiviljeluse ning tuul ja päike taastuvenergia näol. Julgete ja arukate otsustega on võimalik rohepöörde eesmärke arvesse võttes majandust elavdada ning saartele uusi investeeringuid tuues ka meie inimeste elujärge oluliselt parandada.

Rohepöörde eesmärkide saavutamiseks möödapääsmatult vajalik ressurss tuleks realiseerida maksimaalselt nii, et kohalikud kogukonnad sellest võimalikult suurt kasu saaksid.

Võita on väga palju

Rohepööre on minu hinnangul majandusprojekt, kus ettevõtjatel ja investoritel on huvi ning riik koostöös kogukondade ja kohalike omavalitsustega peaks selle huvi pehmelt öeldes omakasupüüdlikult kanaliseerima, täiel rinnal koostööd tegema ning potentsiaalsete investeeringute maandamist kõikvõimalikul kujul ette valmistama.

Rohepöördeprojektis on paika pandud raamid, millest olulisimad on taastuvenergia osakaalu suurendamine, süsinikuheitme vähendamine ja kohaliku toorme väärindamine.

Kõik see loob omakorda väga palju võimalusi uute ärimudelite tekkeks ja rakendamiseks, mis sarnase ühiskokkuleppeta nii kiiresti ei juhtuks. See, mis on toonud meid siia, ei vii meid enam edasi ning uuele majandusele ja toimemehhanismidele tuleb ruumi teha. Tarkade ja julgete otsustega on Saare maakonnal võita väga palju.

“Uuele majandusele ja toime-mehhanismidele tuleb ruumi teha. Tarkade ja julgete otsustega on Saare maakonnal võita väga palju.”

Jah, rohepööret saab teha ka paberil ja Excel-tabelis, seejuures üsna lihtsasti ja väikeste kuludega. Peaksime olema siin aga piisavalt targad, et võimalikult suur osa sellest realiseeruks päris tegudena.

Me ei tohiks karta ühekordseid suuri investeeringuid, mis meid veel pikalt teenivad. Energialepinguga roheenergia ostmine on küll näiliselt tore ja turunduslikult ilmselt mõjuski, kuid esmatähtis on selle roheenergia päritolu ja nende taastuvenergia tootmisüksuste koha peale loomisega kaasnevad lisavõimalused. Mina küll tunneksin uhkust, kui saaksime igas ilmakaares välja hüüda, et elame rohelisel energiasõltumatul mahesaarel! See on sisukas loosung, mis avab pauguga täna veel suletud uksed.

Roherong ei peatu

Kuulen tihti argumente, et päikesepaneelid ja tuulegeneraatorid on juba eilne päev ning turul leidub palju paremaid ja efektiivsemaid lahendusi. Valdkonnas toimuvadki tohutud arengud ja uusi lahendusi tulebki muudkui peale, kuid sellise suhtumisega jäämegi lõpmatult midagi paremat ja efektiivsemat ootama. Kuskilt tuleb alustada – parem hilja, kui üldse mitte.