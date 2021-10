Kallas: ettepanek ravijärjekordade kohta ei ole realistlik

Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et haiglate ülekoormamise vältimiseks ja plaanilise ravi lahtihoidmiseks on talle tutvustatud erinevaid ettepanekuid. “Näiteks ka selliseid, kus riik nõuaks vaktsineerimata inimestelt COVID-19 ravikulud tagasi või et vaktsineerimata inimesed liiguksid plaanilise ravijärjekorra lõppu,” kirjutas Kallas.

“Rõhutan, et need näited on teoreetilised ning valitsus ei pea selliseid samme realistlikeks. Eesti ravisüsteem on solidaarne – igaühel on õigus saada ravi,” märkis Kallas. Tema sõnul näitab olukorra tõsidust see, et sellised ideed üldse esile kerkivad. “Iga COVID-19 haige inimese haiglakoht tuleb nende inimeste arvelt, kes on ammu oodanud näiteks mõnd vajalikku protseduuri,” lisas Kallas.

“Tahan, et meie ühiskonnaelu jääks avatuks. Tahan, et lapsed saaksid edasi koolis käia ning meie majandus ja kultuurielu toimiks. Ja pean väga oluliseks, et meie haiglad saaksid pakkuda nii korralist kui ka erakorralist abi kõigile, kes seda abi vajavad,” kirjutas Kallas. “Toetan, et politsei kontrolliks senisest tõhusamalt Covid-tõendite esitamise ja maskikandmise kohustusest kinnipidamist. Pean möödapääsmatuks, et kogu elanikkonna ning eriti riskirühmade vaktsineeritus kiiresti tõuseks ning selleks on vajalikud valitsuse tasandil uued ja mastaapsed meetmed.”

Samas avaldas Kallas arvamust, et vaktsineerimata ehk kõrge haiglasse sattumise riskiga inimeste võimalusi tuleb ajutiselt täiendavalt piirata meelelahutuses ja vaba aja veetmisel.

Postimees kirjutas, et peaminister Kaja Kallase sõnad, et ta toetab vaktsineerimata inimestele täiendavate piirangute seadmist, juristide hinnangul ei päde.

Advokaat Heidi Rajamäe-Parik ütles, et ei pea õigeks sellist ühe mütsiga löömist. "Inimesel võivad olla täiesti legitiimsed põhjused, miks ta ei ole ennast vaktsineerinud," selgitas ta.

Rajamäe-Parik lisas, et ka neil, kes on selle haiguse läbi põdenud, peavad olema teistega võrdsed õigused.