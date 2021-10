Kadripäev nagu paljud teisedki rahvakalendri tähtpäevad on kogukonna läbikäimise ja lõõgastumise seisukohalt alati oluline olnud. Kadrisantide toodavast karjaõnnest on meie põlvkonnas siiani tõelist puudust tundnud vaid vähesed. Tänastes oludes aga tajume, et piirangutevabad karjakesi koosolemised ongi üks suur karjaõnn. Vajame elusolemiseks üksteise lähedust ja head seltskonda.