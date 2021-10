Millest mõtleme, öeldes arhitektuur?

Liis Koppel FOTO: Erakogu

16. oktobril avati Ferrumi galeriis Alver Arhitektide näitus “Millest me mõtleme, kui ütleme arhitektuur?”. Ilmselt on see tugevaim näitus ruumi ja arhitektuuri teemadel Kuressaares viimase dekaadi jooksul.

Avamisel osalenud erialainimeste silmis on väljapanek Eesti kontekstis selles valdkonnas käesoleva aasta tugevamaid – seda just isikunäituse ja Alver Arhitektide büroo enda tehtud arvukate makettide tõttu.

Meil on harukordne võimalus saada osa näitusest, mis on toodud just Kuressaarde Alver Arhitektide projekteeritud hoonesse. Selle maja eriline galerii mõjub koos näituse ülesehituse ja sisuga eriti tabavalt.

Näituse avamise sõnavõtud ja Andres Alveri poolsed tööde tutvustused koos pilguheitmistega tollastele otsustele ja tagamaadele andsid tunnistust just selle sisukusest, mis minu silmis iseloomustab olukorda tänasel arhitektuurimaastikul.

Areng või seisak

Millest mina mõtlesin, kui Andres Alver ütles sõna “arhitektuur”? Arhitekt on oma ajast ees. Ta tegeleb ruumi ja inimesega enda ees ehk olevikus olevana, samuti tulevikus olevana ehk sellega, mida praegu veel ei ole. Ta teeb seda analüüsides ja ette kujutades. Töö viljad valmivad aastate ja aastakümnete pärast, mida ümbritsevad inimesed ei pruugi veel hoomata.

Et analüüsi- ja ettekujutamisvõimet säilitada, on arhitektile vajalik pidev eneseareng ja erialane mitmekesisus. Kui arhitekt ei ole enam ajast ees, on aeg kõrvale astuda, sest hakkab toimuma stagnatsioon – pidurdumine, tardumine, liikumatus, seisak. Riiklikul ja kohaliku omavalitsuse tasandil töötaval masinavärgil on selline mekk juba man.

Kui pardale pole veel astutud, on illusioon, et suudad midagi muuta. Pardale astununa õige pea see eesrindlikkus vaibub, sest probleemistikke on palju ning aega ja inimesi napib. Järgneb seisak, sest püüdlused ei vii kuhugi – uued probleemid kerkivad enne, kui vanad lahenevad. Seejärel, mugavustsoonis viibides tehakse täpselt nii palju kui on ette kirjutatud. See aga tähendab sammumist allakäiguteel.

Kahjuks ei osalenud näituse avamisel Ferrumi galeriis ühtegi valla arhitekti ega ruumilise planeerimisega tegelevat inimest.

Arhitektuur on ehituskunst, ehitatud keskkond, ühiskondlik protsess, kultuurivaldkond, süsteemide loomine. Täna on arhitektuuri mõiste põhirõhk asetatud ühiskondlikule protsessile ja süsteemide loomisele.

“Lubage arhitektidel nende tööd teha tulevikku vaatavalt, julgelt, otsustusõigusega, positiivselt meelestatult.”

Asulad ja linnad on kasvanud nii suurteks ja muutunud nii keerulisteks süsteemideks, et üks inimene üksinda linnaruumi ega hoonet luua ei saa. Seega on arhitektuur meie ümber ühiskondliku protsessi tulemus, millesse on oma panuse andnud väga paljud inimesed (poliitikud, ametnikud, planeerijad, arhitektid, ehitajad, linnaelanikud jt).

Selles süsteemis on toimunud varasemaga võrreldes suur nihe. Tihti ei ole arhitekt enam autoriteet ja tunnustatud spetsialist. Arhitekt on taandatud pliiatsiks, kellelt on võetud õigus omada seisukohti ja vastutada.