Linnastaadioni kõrvale kavandatakse ärihoonet

“See pakkumine on meil laua peal ja me tõsiselt kaalume sinna söögikoha tegemist,” ütles Saaremaaholiday OÜ esindaja Tiit Reinfeldt Saarte Häälele. “Kuressaare on koht, kuhu turistidele mõeldud tooteid mahub juurde veel küll ja küll,” selgitas ta.