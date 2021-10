Hommikul päevakangelasi kuulates ja neilt ise juurde küsides hakkas aga joonistuma üpris kummaline pilt, mis mõneti erines valimiskomisjoni veebilehele kantud tulpadest. Hoolimata sellest, et kõik poliitilised jõud saadud häälte arvu järgi üksteise järel nagu kord ja kohus reastatud said ning seda paremusjärjestust aktsepteeriti (tõsi, EKRE lubas e-hääled vaidlustada), kuulutasid kõik suuremad jõud end valimiste võitjateks. Sama hästi võib aga öelda, et kõik kaotasid.