Omanikud panid Oti mõisa müüki

Kingli Kinnisvara juhatuse liige Viljar Rei ütles, et nad ei suutnud välja mõelda mõisakompleksi majandamiseks sobivat äriplaani, ilma milleta pole mõtet investeerida. “Mingit toimivat majutust meil seal ei olnud ja hoone on seisnud tühjana,” lausus Rei, kelle sõnul aitas müügiotsusele kaasa ka pandeemiast tingitud madalseis majutusäris.

Omaniku sõnul hoidsid nad mõisakompleksi ilusti korras. “Hoole ja armastuse all on ta olnud siiamaani, oleme maja kütnud ja kõik muud asjad,” rääkis ta. Viie aasta jooksul on Kingli Kinnisvara mõiskompleksi ka pisut investeerinud. “Tegime korda mõisahoone väravad, täielikult renoveerisime saunaosa,” rääkis Rei. “Kõik need asjad, mis oleks vaja veel välja ehitada, vajavad juba paremat plaani.”