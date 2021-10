Vald uuendab 820 000 euro eest asulate tänavavalgustust

Möödunud aastal taotles vald KIK-ist toetust tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks, kuid taotlus jäi rahapuudusel rahuldamata. Sel nädalal teatas KIK, et teiste, lõppenud projektidest ülejäänud summaga saab Saaremaa valla taotluse täies mahus rahuldada. KIK on valmis Saaremaa vallale andma 656 031 eurot, millele vald lisab 164 007 eurot.

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Eda Kesküla ütles, et vald ei saa tööde nimekirjas muudatusi teha, vaid peab jääma 2019. aastal esitatud projektis toodud tööde juurde. Põhimõtteliselt on see võta või jäta olukord, sõnas ta. Projektis ära toodud asulate nimekiri koostati 2019. aasta ehitushindade alusel, millised neist töödest õnnestub tegelikult teha, näitavad hanke tulemused.