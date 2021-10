Ivika on günekoloogia ja sünnitusabi viimase aasta arst-resident Karolinska ülikooli-haiglas ja tulevikus tahab ta kombineerida arstitööd teadustööga, et teadmised naiste tervise osas aina paraneksid.

Saarte Hääl uuris Ivika Jaksonilt, mida saaks näiteks Saaremaa haigla günekoloogia alal Rootsist õppida? "Patsiendid ja haigused on Rootsis ja Eestis loomulikult sarnased. Rootsis on aastate jooksul palju töötatud selle kallal, et patsientidega ladusalt, efektiivselt ja arusaadavalt suhelda ning usun, et see on väärt teema, mida arendada," vastas doktor Jakson.