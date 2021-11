16. oktoobril ilmunud Saarte Hääle artiklis “Ettevõtja arvates soosib vald ebaausat konkurentsi” avaldas Margo Sooäär arvamust, et minu väited ei ole vettpidavad, kuna TÜ Tiiu Tanu võlg valla ees pole üürivõlg, vaid koosneb ka kommunaaltasudest.

Toon siinjuures väljavõtte Saarte Hääle artiklist, kust info pärineb: “Koroonapiirangute tõttu oli tulundusühistu kauplus pikema aja vältel suletud, mis tekitas ettevõttele eelarve puudujäägi ja raskusi üüri maksmisel. Vallavalitsuse andmetel oli tulundusühistu võlg 2. augusti seisuga veidi üle 2702 euro.”

Mainitakse ainult üürimaksmise raskusi, mitte kommunaaltasude, seega ei ole vallast Saarte Häälde laekunud info vettpidav.

Margo Sooäär vastab ajakirjanikule ümaralt, et tegu ei ole soosinguga, vaid ettevõtete erikohtlemise taga on teine asjaolu.

Tsiteerin: “Tegemist on tulundusühistuga, mis ei ole klassikalises mõttes kasumit teeniv ettevõte, vaid pakub väljundit üksikutele eakatele ja käsitööga tegelevatele inimestele.”

Tõsiasi on aga see, et sellist eristust nagu klassikaline tulu teeniv ettevõte ja mitteklassikaline tulu teeniv ettevõte pole olemas. On olemas mittetulundusühingud, kelle eesmärk pole tulu teenida, aga see ei laiene tulundusühingutele.

Kõik käsitööpoodnikud müüvad oma käsitööd ja võtavad müüki teiste oma ning enamik käsitöölisi on eakad. Millisest erisusest täpsemalt räägitakse?

“Kas mitte kellelegi mitte midagi tähendab midagi muud kui mitte kellelegi mitte midagi?”

Kuidas selline selgitus saab üldse sobida vastuseks väljatoodud ebakõlale, kus kesklinna remondiga seonduvalt hüvitist küsides sai minu ettevõte vastuseks, et vallavalitsus on võtnud vastu põhimõttelise otsuse, et mitte kellelegi mitte midagi ei kompenseerita.

Ei vastatud ju, et kompenseeritakse ainult mitteklassikalist tulu teenivatele ettevõtetele ja valla rendipindadel olevatele ettevõtetele. Kas mitte kellelegi mitte midagi tähendab midagi muud kui mitte kellelegi mitte midagi?

Mul ei ole midagi selle vastu, kui nõrgemaid toetatakse, küll aga on raske leppida valetamisega ja ebamugavatest küsimustest kõrvalehiilimise ning hämamisega. Antud teema avalik käsitlus ei olnud minu valik, vaid vallapoolne. Palun nüüd siis vastuseid ka artiklist väljajäänud küsimustele:

1. Kas ja kui palju on soosingute taga asjaolu, et TÜ Tiiu Tanu juhatuse liige ja taotluste esitaja Raili Rüütel on valla kultuuri- ja spordikomisjoni liige?

2. Kas selline tagasiulatuvalt lepingu muutmine valla rahakoti kahjuks ja ühe konkreetse firma kasuks on seaduspärane? Kui kõik on okei, siis oleks mõeldav ju, et järgmisel istungil arutate, et kas füüsilisest isikust ettevõtja on klassikaline tulu teeniv ettevõte, ja rahuldate kompensatsioonitaotluse tagasiulatuvalt.

3. Miks ikkagi ei rakendata äriettevõttega sõlmitud üürilepingus tavapäraseid meetmeid?

Soovin uskuda ja usaldada ning austada vallavalitsust, seepärast küsingi.