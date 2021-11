Suure Töllu Cup 2021 võidud läksid Orissaarde

Ka U14-vanusesarjas tuli võitjaks ja pälvis rändkarika Orissaare meeskond Orissaare Sport (Härmo Lambut / Mati Rüütel) (fotol). 2. koht kuulus BC Kalev/ Saaremaa Spordikoolile (Enn Laanemäe) ja 3. koht TalTech/RIM-ile (Reimo Luht). Turniiri peakorraldaja Siim Hiie sõnul pidi selle vanusesarja kaks võistkonda kahjuks koju jääma, kuna osa mängijaid oli haigestunud ning ühine otsus oli, et praeguses olukorras turniiril osalemisega lisariski ei võeta.

Hiie märkis, et võistkonnad jäid turniiri korralduspoolega väga rahule. Paljudel noorsportlastel on see saanud juba iga-aastaseks traditsiooniks ning käsitööna valminud auhinnad teevad võitjatele palju rõõmu. Lisaks mängudele külastasid osalejad Kuressaare lossis viikinginäitust, mis oli mandri võistkondadele äge ja uusi teadmisi pakkuv kogemus.