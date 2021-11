Oktoobri lõpu seisuga on üle Eesti 94 aktiivset koolikollet

Võrreldes nädal varasemaga on aktiivseid koldeid 11 võrra rohkem, kolletes olevate õpilaste arv suurenes 293 õpilase võrra, märgib haridus- ja teadusministeerium.

Täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul läbipõdenud on esmaspäeva seisuga 52% 12-aastastest ja vanematest üldhariduskoolide õpilastest ning 85% töötajatest. Koole, kus COVID-tõend on vähemalt 70 protsendil õpilastest, on 9% ehk 44 kooli 472-st.