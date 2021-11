Kihelkonna pereõde Mare Koitla ütles, et tema eakad patsiendid on tugevalt Moderna-usku. “Nende arvates on see vaktsiin mõjunud väga hästi, sest neist, kes kevadel oma kaks doosi kätte said, ei ole keegi haigestunud,” märkis ta.

Nüüd, kus on hakatud tegema tõhustusdoose, soovivad inimesed just Modernat, mis aga alates juunist kannab ametlikku nime Spikevax. Vaktsiiniflakoonid iseenesest kannavad kõik veel Moderna nime, aga muudatus tuleb ilmsiks vaktsiinipassi väljatrükkimisel, kus kolmanda doosina on märgitud Spikevax. See tekitabki inimestes segadust.

“Küsitakse, kas ikka teete sama vaktsiini. See kõik viidab aega. Kui sul on 20 inimest ootamas ja igaühele pead muudkui selgitama, et see on ikka seesama ja sinuga ei juhtu midagi, kui eelmiste doosidega pole juhtunud. See kulutab tohutult palju meie aega. Üks proua ütles isegi, et eakatele ei taheta seda head vaktsiini anda, kuna nad on juba vanad,” rääkis Koitla.