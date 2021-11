"Meeleolud on muidugi ülevad," ütles pälvitud tunnustusest rääkides ajakirja üks toimetajaid, Hariduse kooli klassiõpetaja Merle Lepik. "Tegelikult on see ju tunnustus kogu meie kooliperele, kes nõu ja jõuga on ajakirja tegemisega seotud."

Praegu on Hariduse kooli ajakiri veel nimeta ja nime leidmiseks on välja kuulutatud konkurss. "Ega neid nimepakkumisi just üleliia palju ole, kuid samas on laekunud väga huvitavaid variante," märkis Lepik. "See tähendab, et meil on, mille seast valida! Aga veel ei ole hilja neid juurde saata, sest konkurss kestab 19. novembrini."