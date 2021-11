Saaremaa valla neljas abivallavanem on Liis Juulik

Valimisliidu Terve Saaremaa juhi Madis Kallase sõnul on Liis Juuliku suureks eeliseks asjaolu, et ta on töötanud Saaremaa vallavalitsuses algusest peale ning on nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu töökorraldusega ülimalt hästi kursis.

„Liis Juulik ei ole valitsuse laua taga sugugi uus inimene, sest vallasekretärina on ta valitsuse istungitel ja muus valitsuse töös alati osalenud. Kindlasti teeb uues ametis sisseelamise märkimisväärselt lihtsamaks see, et vallavalitsuse kollektiivi jaoks on tegu oma inimesega,“ märkis Kallas. „Tugiteenused, sealhulgas rahandus, personal, IT, hanked, juriidika ning arendus, kommunikatsioon ja järelevalve on kõik valdkonnaülesed teemad ning seega tulevad kasuks üldised teadmised valla toimimisest ja seadusandlusest,“ lisas ta.