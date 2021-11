Saaremaa aasta naiskodukaitsja Elve Rozenkron kasvatab toimetulevaid noori

Pihtla jaoskonda kuuluva Elve üks suurtest kirgedest on töö noortega, vahendab Naiskodukaitse.ee .

Nüüd on Elve juhtida kodutütarde rühm, sest tema enda rühmast välja kasvanud kaitseliitlane Jaen on tema kõrval nüüd noori kotkaid juhendamas. Paljud tema juhendatud noortest on jätkanud nii Naiskodukaitses kui ka Kaitseliidus ning jäänud ka appi noorte juhendamisel.