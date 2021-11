Surmade arv ületab juba praegu möödunud aasta oma

Saaremaa vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto ütles, et kui mullu suri meie maakonnas 12 kuu jooksul 442 inimest, siis tänavu 22. novembri seisuga on surmade arv juba 457. See tähendab, et kuus on sel aastal keskmiselt surnud 41 inimest.