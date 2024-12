Konkurent esitas Tahula biogaasitehase rahastusele vaide

KIK-i projektijuht Tiiu Noormaa teatas Saaremaa vallavalitsusele, et vaidlustatud on Mereranna põllumajandusühistu biometaani tootmisüksuse rajamise võimalikkus põhjusel, et projekti tähtaeg on 31. märts 2026, kuid vaide väitel tuleks selleks eelnevalt muuta valla planeeringuid, mida ei jõutaks teha nimetatud tähtajaks.