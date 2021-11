Valmimas on saarlust puudutav e-õppematerjal

Karise lisas, et praegu tegeleb ta õppematerjali ajaloolise osa kokkupanemisega, mis on kõige mahukam ettevõtmine. "Koostööpartneritena on siin peamine panustaja loomulikult Saaremaa muuseum, kuid ka näiteks Sörvemaa pärimuse selts. Viimane on just rahvakultuuri osas väga hea konsultant."