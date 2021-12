Usun, et kes mingilgi määral meediat jälgib ja vähemalt koolis raamatuid luges, pani tähele, et hiljuti oli vene kirjaniku, kriitikute sõnul maailmakirjanduse ühe suurima psühholoogi Fjodor Dostojevski 200. sünniaastapäev.

Tema paljude tuntud tsitaatide hulgas on ka üks ehtvenelik karjatus-küsimus: "Kuidas on võimalik elada nii, et pole ühtegi lugu rääkida?", mis tõmbab võrdusmärgi elamise ja lugude jutustamise vahele. Ega me ilmaasjata kasuta mõistet "elulugu".

Muide, mis üldse inspireeris inimesi lugusid rääkima? Vaatasin järele ja vastus pole tegelikult üllatav: tähed. Mitte kirjatähed, vaid taevatähed. Astronoomid arvavad, et juba 100 000 aastat tagasi vaatasid inimesed taevasse ja mõtlesid, mida tähed tähendavad.

Seda oletatakse müüdi põhjal Plejaadidest, mille sisuks Vana-Kreeka mütoloogias Atlase tütarde põgenemine tiirase jahimehe Orioni eest, ühesõnaga tants ja tagaajamine. Hõimurahvastel on oma seletused sellele tähtede hajusparvele.

Kalevipoeg tulnd Saaremaalt...

Eestlastel näiteks argiselt ja praktiliselt Sõelatähed või Taeva Sõel, nagu ka eestlaste lugudes puuduvad heitlevad titaanid ja mastaapsed teod. Keskmine eesti muistend on umbes selline, et "Kalevipoeg tulnd Saaremaalt, sest rahvas hädaldanud, et kirikud kurnavad. Võtnd kivi ja visand. Martnas kukk laulnd parajasti. Ta visand kukele selle kivi. Kivi on Endu talu väravas."

Olgu tegu antiikkreeklaste maailma loomise või eestlaste Martna kiviga, ühine on neis see, et lugudes otsitakse sageli vastust küsimusele "miks?": miks nii juhtus, miks on asjad, inimesed ja maailm sellised, nagu nad on. Aga edasi? Üht ja sama (head, st paeluvat) lugu jutustatakse uuesti ja uuesti, põlvest põlve. Üht-teist muutes, aga põhimõtteliselt samasugusena.

Selle tõestuseks on muinasjutt, mille vanust saab lugeda aastasadades ja mille paeluvus ei paista kaduvat, sest miks muidu näeme kingareklaamides ikka Tuhkatriinusid ja Hollywoodi noortefilmides Punamütsikest libahundi looga kokkuliidetult.

Mis aga muutub, on see, et mida vanemaks inimene saab, seda vähem tekib küsimusi. Asjad on, nagu nad on, küsimine jääb laste – ja nende vanemate jaoks sageli tüütuks – pärusmaaks. Jõuad sa siis kõigile vastata. Oluline, mis sellega kaob, on dialoog.

Küsimus on ju küsimus seetõttu, et kusagil ja kellelgi peab olema vastus. Eriti oluline on see koolis, kus vastustest olulisem on õpilase tahe ja oskus küsida, küsida õigeid küsimusi ehk neid, mis viivad uuele teadmisele ja oskusele lähemale. Sest küsimus käivitab otsingu, võrdlemise, analüüsimise, kujutlemise, mis võiks toimuda, juhtuda. Tegelikult on õige nii öelda, et mis tahes õppimine algab küsimisest.