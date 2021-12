Omavalitsuste kaupa on olukord järgmine: Saaremaa vallas on käesoleval aastal 11 kuu jooksul tulumaksu laekunud üle 1,3 miljoni euro enam kui mullu samal perioodil, Muhus ja Ruhnus on vastavad arvud 177 180 ja 15 906 eurot.

Mis puutub Muhu valda, siis on tulumaksu heal laekumisel vallavanem Raido Liitmäe sõnul mitu põhjust. "Vaatamata kartusele, et majandus saab koroona tõttu kõvasti pihta – teatud majandussektorid ongi saanud –, on majanduskasv tervikuna olnud siiski soliidne ja ka palgad on aastaga kerkinud," selgitas ta.