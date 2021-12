Soojahind kerkib uuest aastast 2,8 protsenti

Praeguse 44,49 euro asemel hakkab megavatt-tund 1. jaanuarist maksma 45,74 eurot, millele lisandub käibemaks. Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet ütles, et hinnatõusu on arvestatud nii kallinenud elekter, kõrgem kütteõli hind kui ka rida muid kulusid, mis samuti on kasvanud.

"Viimane hind, kus on sees ka meie käitamiskulud, kooskõlastati juba 2013. aastal ja nende komponentide suurusi ei ole me vahepeal muutnud. Me oleme vaeva näinud, et kulusid kontrolli all hoida, aga paratamatult need suurenevad. Kui töötasud, materjalid, tellitavad tööd kõik ülespoole lähevad, ei saa meie sellest kõrvale jääda," rääkis Leemet.