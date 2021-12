Perekond Soidla aed pälvis ajakirja Kodu&Aed auhinna

Leili ja Vladimir Soidla Nasva külas asuv aed on suur, mitmekesine ja kena kujundusega. Püsilillede ning leht- ja okaspuude liike ja sorte on lugematu hulk. Eesaias püüavad pilku värvikad püsilillepeenrad ning paarikümne aasta vanused võimsad elupuud. Nende taha jääb varjuaed, elumaja seina ääres on terrassidega kiviktaimla päikeselembestele taimedele.