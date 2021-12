Saaremaa Muuseum otsib 1,5 miljoniga konvendihoone restaureerijat

Projekti eesmärgiks on hoone hädavajalik remontimine ja tehnosüsteemide kaasajastamine viisil, mis ei lõhu hoone ajaloolist miljööd ja spetsiifilisi ehitus-ajaloolisi väärtusi. See eeldab, et ehitaja tunneb ajaloolist materjalikasutust ja sellega seotud töövõtteid. Projekti käigus lisandub lossile ka uus kaasaegne kujunduse kihistus, mille loomiseks ei ole võimalik kasutada tavapäraseid masstöö lahendusi, vaid mis eeldab käsitöönduslikku lähenemist.

Kuressaare lossi on küll korduvalt remonditud ja 20. sajandil kaks korda põhjalikult restaureeritud, kuid nende töödega kaasnenud uurimistööd on olnud lünklikud ja kohati on see informatsioon ka ajas kaotsi läinud. Seetõttu toimuvad paralleelselt ehitustöödega lossis ka arheoloogilised ning ehitus-ajaloolised uuringud, mis dikteerivad ehitusprotsessi ajakava. Vajadusel tuleb ehitusprotsess mingis ruumis peatada, kui uurijad seda nõuavad.