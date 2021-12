Tõnu Veldre pälvis muinsuskaitseauhinna

Auhinna värske laureaat ütles Saarte Häälele, et tegu on kollektiivse töö äramärkimisega. “See on tunnustus pigem paljudele. Mina pidin ta ainult ära tooma. Aga üksi talgupäeva ega muud üritust ei tee,” nentis ta ja lisas, et kes vähegi tunneb, et on muinsuskaitse seltsi tegevusse panustanud, saab auhinna kaheks nädalaks oma öökapi peale.