Vallavalitsuse meedia peaspetsialist Merike Pitk selgitas, et hooldekodu juhtide kogemus on näidanud nõudluse suurenemist talveperioodi lähenedes, mil üksi elavad eakad ei pruugi ise hakkama saada. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks see, et teenusevajadus võib ilmneda üleöö.