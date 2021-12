Saarte Jahimeeste Selts teatas, et kui tehnika alt ei vea, siis saab looma liikumist edaspidi jälgida. Hetkel on aga asi veel nii uus, et kuidas seda teha saab, selgub peale kaeluse korralikku töölehakkamist.

Kohtumisel sõlmiti kokkulepe, et SJS korraldab viie hirve kaelustamise. Esimene neist on kaeluse saanud, kui õnnestub, lisandub neli veel.

Kuna hetkel on käimas aktiivne jahihooaeg, siis palve jahimeestele, et kui näete valge kaelusega hirve, siis las ta läheb oma teed. Kui aga peaks juhtuma, et kütite vaatluse all oleva looma, siis palume sellest teada anda ja kaelus meile tagastada.