On viis aastaaega – kevad, suvi, sügis, talv, jõulud. Vähemalt paljudele meist. Minu isa mäletas ja meenutas elu lõpuni oma lapsepõlve jõule: kõikide müügikohtade ja äride aknad olid kaunistatud. Linnakese laste meelistegevus oli neid aknaid vaatamas käia ja akende taga siis suud vesistada, sest liiga ilusad olid need! Iga müügimees tahtis ju naaberpoodnikku reklaamiga üle trumbata, sest see meelitas ostjaid ligi ja ostjad olid vesi nende veskile.

Suur jõulumüsteerium

Kaunid aknad kaubamajja

Mille taha küll jääb meie lastele ilu pakkumine? Kas neil on kunagi vanas eas rääkida oma järeltulijatele imelistest jõuluakendest? Kus on see konks, mille taha jõul pikalt kinni on jäänud? Ehk saaksid ameti- ja kunstikooli osavate kätega noored siin sõna sekka öelda? Jõulude ajal on ju andmis- ja tegemisrõõm va krabisevast ülevam!