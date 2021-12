Praamid käivad pühade ajal tihemini

"Sõidugraafik on tihedam juba alates eelmise nädala algusest ja on seda kuni jaanuari esimese nädala lõpuni," ütles TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.

Metsla sõnul sõidab pühadeperioodil tööpäeviti lõuna ajal iga päev kaks laeva. See tähendab, et mõlemast sadamast väljub sel ajal laev iga 35 minuti järel. "Kõige enam oleme reise lisanud 23., 26., 30. ja 31. detsembril ning 2. jaanuaril," rääkis ta. "Meie eesmärk on tagada pühade ajal kõige sujuvam saartele ja mandrile liikumine. Jaanuari esimesel nädalal säilib aga tihedam graafik seoses koolivaheaja ja õigeusklike jõuludega, mil on jätkuvalt reisijaid tavapärasest rohkem."