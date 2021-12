Edasi võiks kogu selle kena kamba perepildile püüda. Nagunii on suurem osa rahvast koos ning natukene on end püha õhtusöömaaja tarvis lillegi löödud.

Kuressaares Edukontoris Emotions by Kris ehk eesti keeli Emotsioonid Krissult fotostuudios tegutsev piltnik Kristiine Pajussaar tunnistab, et tema lapsepõlves pole jõulude aegu taolisi perepilte eriti tehtud. Või siis ta ei mäleta, et oleks. Samas oskab ta ühtkomateist soovitada, et sellised pildid kodustes tingimustes võimalikult kenad saaksid. Peab ta ju fotograafina pildistatavaid samamoodi juhendama, et need julgeksid pildistamise ajal end vabalt tunda ja kõik võimalikult kena välja näeks.