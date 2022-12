TOIT ⟩ Aastavahetuse peolaud hapusaiaga

Agne avastas hapusaia enda jaoks Madeiral elades. “Seda müüdi mingites suvalistes nurgatagustes restoranides. Tavaline valge päts, aga jube huvitava maitsega. Lõpuks sain teada, et tegu on väga traditsioonilise saiaga, mille valmistamisel kasutatakse juuretist. Seejärel kulus parasjagu detektiivitööd, et ühest pagarikojast lõpuks juuretis hankida. Portugali keeles on selle nimi massa mae – taigna ema,” meenutab ta.