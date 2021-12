Ansambli 5Miinust koomiksiraamatu tegemises lõi kaasa ka saarlane

92-leheküljelise koomiksi sisu on kirjutatud täielikult bändi enda poolt. Igal bändiliikmel on koomiksis oma peatükk, mis illustreeritud erinevate kunstnike poolt just neile omases unikaalses stiilis. Visuaalseteks autoriteks on lisaks Sandrile veel Kärt Koosapoeg, Ats Nukki, Katarina Skott, Veiko Tammjärv ning toimetaja Laura Salumets-Tutt.

Konkreetsem töö algas juuni teises pooles ja oktoobri alguseks valmis 13 A4 suuruses täisvärvilist lehekülge. See moodustas tervest koomiksist ühe sektsiooni. “Koomiksi loogika oli selline, et kuna seal oli viis karakterit, siis iga karakter jutustab enda vaatevinklist osa sellest loost,” seletab koomiksikunstnik. “Kunstiline juht ja teised siis otsustasid, et iga karakteri looja võiks olla erinev kunstnik, mis aitab näidata seda, et igaüks mäletab natuke omamoodi ja ka visuaal on erinev,“ lisas ta.