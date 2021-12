Vald ei saanud KIK-ilt eterniidikogumiseks toetust

Bert Holm märkis, et üks põhjus, miks KIK Saaremaa valla eterniidijäätmete projekti ei rahastanud, on see, et vald on viimase kolme aasta jooksul sealt korra juba raha saanud. Pealegi ei ole Saaremaa KIKi jaoks prioriteetne piirkond, nagu seda on Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti.