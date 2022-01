Aastane kulu: 10 200 eurot

Usalda oma sisetunnet!

Kuna kohti pole, võtad vastu esimese, mida pakutakse. Ja siis ootad, millal saaksid oma eaka lähedase ümber kolida – et olla kindel, et temast hoolitakse ja teda austatakse.

Kui sinu lähedane on hooldekodus ja sa tunned, et midagi selles asjas on jama, siis – päriselt on ka jama! Ära usu sealse personali juttu, vaid leia usaldusväärsed inimesed, kes räägivad, missugune olukord seal tegelikult on. Seega – usalda ennast ja oma sisetunnet! Nemad – eakad, kes hooldekodus elavad, seal end ise enam aidata ei saa.