FC Kuressaare teiseks treeneriks sai Igor Morozov

„Treenerite koosseis peab olema korralikult mehitatud ja see teema on Kure puhul samuti aktuaalne,“ rääkis peatreener Roman Kožuhhovski FC Kuressaare sotsiaalmeedia lehel. „Mind on seni aidanud treeningute läbiviimisel vanemad mängijad Sander Laht, Rauno Tutk, Märten Pajunurm ja Sander Seeman, kuid oluline on, et abiks oleks ikkagi treener.“