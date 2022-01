Kümme aastat tagasi arvas Kristiina Maripuu, et pressiesindaja töökoht Kuressaare linnavalitsuses on hea väljakutse. See väljakutse viis lõpuks Saaremaa abivallavanema toolile. Oktoobris 2021 tegi ta aga valimistulemuse, mis andis võimaluse olla taas abivallavanem. Ometi läks teisiti. Ta loobus ise ja ei ole üleüldse pettunud.