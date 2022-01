Esmaspäeval madalrõhkkond hääbub ja tõusva õhurõhu foonil on vaid üksikuid lumehooge. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2..-8°C piires, pärastlõunal muutub ilm külmemaks.