Oma mitmekordsele küsimusele, miks seda ei käsitleta, olen saanud vastuseks, et seda ei olnud lähteülesandes. Teiseks muudatuseks tulebki pidada asjaolu, et projektiga tegeleb eelmise töö tellijaks olnud maanteeameti asemel rahandusministeerium. See aga tähendab, et tegemist ongi poliitilise tellimusega.