Kell 9.05 teatati politseile, et Kuressaares Pargi tänaval on majakatus ära lennanud. Keegi politsei kinnitul viga ei saanud.

Politsei sulges inimeste turvalisust silmas pidades maja ümbruses liikluse. Seda, kaua prognoositavalt kogu sündmuse lahendamine võib aega võtta, ei ole veel teada.



Päästjad tegelevad hetkel koostöös objekti esindajatega tänavale lennanud katuse fikseerimisega, et see mujale ei lendaks.

Puud kukuvad teele

Päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooris ütles Saarte Häälele, et päästjad saagisid katuse ketassaega väiksemaks ning tõmbasid tee pealt ära. "Objekti esindajad tegelevad katusega ise edasi," märkis Mooris.

Kui Hiiumaa laevaliinil oli liiklus esmaspäeva hommikupoolikul takistatud, siis Virtsu-Kuivastu liini puhul teatas TS Laevad keskpäeva paiku, et võib tulla viivitusi parvlaevade saabumis- ja väljumisaegades.

Sotsiaalvõrgustikus Facebook asuvas Saaremaa Rahva grupis postitas reisija, et "Kuivastu sadamas käivad lained üle kai ääre ja Piretil on külgmine käik."

Saaremaal on tormituulte tõttu saanud vigastada kolm sõiduautot - nii Kaali, Karida kui Paevere külas sõitsid autod vastu teele kukkunud puud. Autod said kergemaid vigastusi, inimesed jäid õnnetustes terveks. Metskülas murdus korraga maha kaheksa puud.

Kella 10 paiku murdus puu ka Nasval risti üle Sõrve maantee, takistades seal liiklust.

Nasval murdunud puu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Puid on murdunud mujalgi. Saarte Hääle fotograafi andmeil on tormis teele murdunud puid rohkem näha näiteks Lümandas, kuid seal on nendega juba tegeletud ning olukord ohutuks muudetud.

Lümanda tuulemurd FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Olukord Lümandas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tormituul on osaliselt lahti rebinud ka teeviida. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Laintemöll Veere sadamas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Veere sadamas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Elektrita üle 3400 kliendi

Elektrilevi rikete kaardi kohaselt oli kella 15.30 ajal Saare maakonnas elektrita 3495 klienti.

Riigi Ilmateenistuse prognoosi järgi liigub tugev torm täna üle kogu Eesti, puhanguti on tuule kiirus kuni 30 meetrit sekundis.

Ilmateenistus teatas sotsiaalmeedias, et sakslastelt nime saanud tormitsüklon HANNELORE asus täna hommikul oma keskmega Soome lahel. Selle lähedal oli 0°C ümber oleva õhutemperatuuri tõttu sajupakett Eestis kirju: sadas nii lund, lörtsi kui vihma. Saartel ulatusid kella 9.00 ajal iilid 25-30 m/s.

Äge pööris liigub aga edasi üle Kirde-Eesti kagu suunas. Keskpäevaks haarab torm enda alla Lääne-Eesti ning pärastlõunal kiiresti kogu maa. Iilid tõusevad sisealadel 23, rannikul 25, läänepoolsel rannikul kuni 30 m/s. Samuti levib üle maa kiiresti külm õhk ning sadu läheb valgemaks.

Pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Õhtul annab ka tuul järele. Ilmateenistuse täpsustuse kohaselt hoiatus siiski kehtib ning esmaspäeva teises pooles puhub Saare maakonnas loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur langeb ning on keskpäeval -3st..+1°Cni, pärastlõunal langeb veel.

Päästeamet palub elanikel tormiks valmistuda

Hommikuse seisuga oli torm kõige tugevam Lääne-Eestis, kuid päeva peale levib see ka mandrile. „Südaööst praeguseni on päästjad käinud tugeva tuule tagajärgi likvideerimas paarikümnel korral, enamasti on tegemist olnud teedele langenud puudega,“ ütles Päästeameti vastutav korrapidaja Tuuli Räim.

„Kui praegu keerutab tugev tuul veel valdavalt Eesti lääneosas, siis prognoosi kohaselt liigub see lähitundidel ka sisemaale. Riigi Ilmateenistus on andnud kogu Eestile teise taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm on ohtlik, tuleb olla tähelepanelik ja valmistuda ka tormist tingitud ebameeldivusteks. Tugev tuul võib põhjustada tormimurdu ja sulgeda teid, samuti võib katkeda mõneks ajaks elektriühendus,“ lisas korrapidaja.

Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab päästeamet elanikel valmistuda.

Tormi ajal:

* Püsi siseruumides.

* Väldi autosõitu. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

* Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

* Võimalusel väldi ahju kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata ja suitsu tuppa puhuda.

* Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

* Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

* Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

* Jälgi infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: abiks on patareidega raadio või autoraadio.

* Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.