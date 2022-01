Reovees pole märgata koroonaviirusesisalduse langust

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et Lõuna-Eestis on näha viirustaseme tõusu. "Väga tugev viirusetase reovees oli Tartus, mis muutus see nädal punaseks. Suur tõus oli ka Võrus ja Valgas," selgitas ta.