Esimese liinireisi tegi parvlaev Tõll neljapäeval, 22. jaanuaril 2017 Kuivastust Virtsu. Tänaseks on Tõll teinud kokku 34 638 liinireisi. Arvestades, et Virtsu-Kuivastu laevatee on keskmiselt 3,58 meremiili ehk 6,62 kilomeetrit, on RPL Tõll reise tehes läbinud üle 229 000 km, mis tähendab, et Tõll on hetkel tinglikult tegemas 6. ringi ümber Maa. Kõik reisid on Tõll teinud Virtsu-Kuivastu liinil.