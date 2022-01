Jaanika Tiitson ütles, et töö arendusnõunikuna kõnetab teda väga: „Arendustöö pakub alati lõputult palju võimalusi, kunst on neid ära tunda ja valida kaasaminemiseks välja sellised, millest on saarlastele kõige enam kasu. Kuna omavalitsuste ühinemislepinguga paika pandud põhimõtete aeg on läbi saanud, vajame edasiminekuks uusi kokkuleppeid ja mul on hea meel sellesse protsessi panustada.“