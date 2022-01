Saaremaa valla taristuinsener Rait Pitk ütles, et munakivitee rekonstrueeritakse osaliselt, sest riigi poolt eraldatud miljonist eurost kolme kilomeetri pikkuse tee remondiks täies mahus ei piisa. Nelja meetri laiune munakivitee tehakse korda umbes poole kilomeetri pikkuselt mõlemast otsast ja tee keskosa läheb 1,8 kilomeetri pikkuselt mustkatte alla. Lisaks tehakse kraavitusi ja munakiviteekatendi kumbagi külge mustkatte alla minevad laiendused. Pitk märkis, et vajadusel võetakse pinnatud osa tulevikus uuesti üles, kui õnnestub saada lisaraha tee rekonstrueerimise jätkamiseks. Võrreldes munakivitee ehitamisega on mustkate laias laastus kümme korda odavam, sõnas taristuinsener.