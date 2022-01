Vallavalitsuse poolt läbiviidud järelevalve on toonud ilmsiks asjaolu, et Kuressaare linna ja selle lähiümbrust teenindavatel liinidel nr 1, 2, 3 ja 4 kõik reisijad paraku oma sõite ei valideeri. Bussijuhtide sõnul on see levinud iseäranis kooliõpilaste seas.

„Kutsume üles inimesi oma sõite ühiskaardiga valideerima esiteks sellepärast, et eelkõige on see seadusejärgne kohustus, mille mittetäitmine võib kaasa tuua rahatrahvi, aga ka sellepärast, et sõidu valideerimine aitab meil vältida sellist olukorda, kus liini, mida tegelikult kasutatakse, hõrendatakse ainult sellepärast, et meile laekunud andmete põhjal on kasutatavus väike," ütles Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik Mika Männik.