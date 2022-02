Nädalavahetusel lubab lund, lörtsi ning vihma

Öösel sajab lund, lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul puhanguti 15-21 m/s. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas -3..+1°C piires. Päeval sajab Lääne-Eestis põhiliselt lörtsi, saartel sekka ka vihma. Tuul pöördub edelasse ja läände ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas 0..+2. Jäitest tingitud libeduseoht on suur.