Kas koroonapiirangute leevendamiseks on praegu õige aeg – raske vastata. Näiteks esmaspäeval, kui kaugtööd tegin, oli meie keskusel ennelõunal postkastis 160 telefonikõnet. Osale neist inimestest helistasin ka ise tagasi. Kuna enamikul inimestel, kes praegu meie poole pöörduvad, on kiirtest positiivne, siis ma ei tea, kas ikka on väga mõistlik piiranguid leevendama ja kõike vabaks laskma hakata. Samas – ega nende piirangutega palju enam ka midagi päästa.