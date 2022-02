See tulevik on käes ja need, kel päikesepark juba mõned head aastad tagasi enda heaks tööle pandud, on praeguse pideva energiahinnatõusu taustal kindlasti grammi võrra paremas seisus, kui need, kes pole seni julgenud päikeseenergiale mõtlemagi hakata. Saaremaa Lihatööstuse näitel on põhjus selleks lihtne: suurinvesteering päikesepargi rajamiseks – park läks ühtekokku maksma 356 000 eurot – on ammu tehtud ja nüüd polegi muud, kui lasta päikesel samuti oma osa täita ning tootmises teatud mõttes kaasa lüüa.

Lihatööstuse päikesepargis ammutab päikeselt energiat ja varustab sellega tööstust 776 päikesepaneeli.

Eesti päikesepealinnas Kuressaares asuva Saaremaa Lihatööstuse tootmishoone külje alla ja katustele kerkis tööstuse päris oma päikesepark 2015. aastal ning tööle rakendus see juba sama aasta oktoobris. Vahetult vastu perioodi, mil päikest siinmail oluliselt vähem, kui tavapäraselt päikseküllasel kevad-suvisel ajal. Pargi senised tulemused pole lihatööstust oma toonast otsust kahetsema pannud.

Osa maapeal, osa tööstuse katustel

Saaremaa Lihatööstuse päikesepargis ammutab päikeselt energiat ja varustab sellega tööstust 776 päikesepaneeli. Neist suur osa asub maapinnal ja pea sama suur osa ka tööstushoone katustel. Kokku on paneele selles päikesepargis ca 1265 m2 jagu ning võimsust neil 198 kW. Seitsme aastaga on arenenud ka päikesepaneelide tehnoloogia ja täna pakutavate lahendustega saaks sama suurest päikesepargist kindlasti suurusjärgu võrra paremat tootlust loota, kui seda pakuti 2015. aastal, mil paneelide tootmine oli alles hoogu sisse saamas.

Aasta kokkuvõttes saab Saaremaa Lihatööstus keskmiselt 6,3% tööstuses kasutatavast elektrienergiast päikeselt. Aprillist kuni septembrini, meie päikeselisemal poolaastal, on see näitaja keskmiselt isegi 9,7%. Keskmine aastane toodang on alates päikesepargi tööle hakkamisest kuni siiani olnud 185 MWh (185 000 kwh). Päikesepargi tootlus jääb aega, kui elektri börsihind on oluliselt madalam, kui päikesevaesel perioodil ehk elektriarvega aastaringselt nulli jõudmiseks peaks park ise suutma toota minimaalselt neli korda rohkem, kui on teie aastane tarbimine. Võib eeldada, et sellest peaks piisama, et suvel müüdud elektri kogus kompenseeriks päikesevaesel ajal kordades kallima energiahinna.

Tootlikkus pole langenud

Selge, et päikesepargi tootlikkus sõltub peamiselt tõsiasjast, mitu tundi otsest päikesepaistet vastavas aastas juhtub olema. Õnneks ei ole Saaremaa Lihatööstus täheldanud paneelide tootlikkuses langust. Selle põhjus võib loomulikult peituda ka selles, et päikeselisi päevi on viimastel aastatel statistiliselt järjest rohkem ja need lisandunud päevad võivad statistika tootlikkuse osas sassi lüüa, sest lisanduvad päikeselised tunnid kompenseerivad paneelide tootja prognoositava tootlikkuse languse, milleks on kuni 0,3% aastas.