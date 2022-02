TS Laevad vedas läinud kuul üle mere 104 719 reisijat

"Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime jaanuaris 75 876 reisijat ja viisime üle mere 40 955 sõidukit. Liini reisijate arv kasvas võrreldes möödunud aasta jaanuariga 9%, sõidukite arv kasvas 5%. Eriti suurt rõõmu valmistab, et busside arv on liinil kasvanud 25%, mis annab lootust, et pandeemia mõjud hakkavad vähenema ja taastumas on nii liinireisid kui muud grupireisid," lisas Metsla.